Оман знизив вартість 10-денних віз для туристів

Оман пропонує 10-денні візи для туристів вартістю всього 5 ріалів ($13).

Султанат Оман, що межує з Об'єднаними Арабськими Еміратами, запропонував 10-денні візи для туристів вартістю всього 5 оманських ріалів ($13).

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Метою такого заходу є підтримка програми економічної диверсифікації та підвищення доходів від туристичної галузі, повідомляє Gulf News. Відповідний декрет був випущений Королівською поліцією Оману.

Раніше туристи платили за візу 20 ріалів, незалежно від того, чи перебували вони на території держави 5 або 30 днів. Оман видає туристичні візи трьох категорій: на 10, 30 і 365 днів.

Туристичні компанії сприйняли ідею з ентузіазмом. Нововведення підтримають туристичний попит, особливо в прохолодний сезон Харіф в районі Дофар, на півдні країни.