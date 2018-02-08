У МЗС розповіли, з якими країнами Україна може отримати безвіз у 2018

16:10, 08 лютого 2018
Новини туризму
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Ілюстрація REUTERS

МЗС зараз ретельно працює над запровадженням безвізового режиму з країнами так званого шенгенського "білого списку" – тобто тими, які мають право безвізового в’їзду до ЄС.

Про це в інтерв’ю  "Європейській правді" заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Ми розраховуємо на результат найближчим часом. Ми робимо все можливе, щоб досягнути "цифри 100", яку назвав президент – тобто щоб українці з біометричними паспортами змогли подорожувати без віз до 100 країн світу. І цього реально досягнути", - зазначив він, відповідаючи на питання про можливість досягнення показника у "100 країн" у 2018 році.

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"За "білим шенгенським списком" ми працюємо практично з усіма країнами, і можу запевнити, результати будуть. Зокрема, ми ведемо переговори з державами Перської затоки – це Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман і Саудівська Аравія" - сказав дипломат.

Крім того, за його словами, МЗС ставить на меті взаємне скасування візових вимог з Колумбією, Уругваєм та Перу.

"Є проекти угод про безвіз із Багамськими островами, Вануату, Кірибаті, Маршалловими островами, Палау, Самоа, Соломоновими островами, Тринідадом і Тобаго. Із держав, більших за розміром – Мексика, Таїланд" - зазначив Погорельцев.

Дипломат уточнив, що не у всіх випадках йдеться саме про безвіз. Наприклад, з Катаром йдеться про варіант отримання візи після прибуття, в аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня минулого року набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

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Теги: #безвізовий режим#безвіз України з ЄС#скасування віз