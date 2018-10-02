Українському лоукостеру дозволили літати в Європу

У зв'язку з цим авіакомпанія SkyUp готується анонсувати нові маршрути в Європу.

Українська лоукост авіакомпанія SkyUp, яка на даний момент виконує лише чартерні рейси, отримала дозвіл на польоти до Європи, пройшовши процедуру TCO (Тhird Country Operator Licence).

Даний сертифікат дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять у EASA, повідомляє прес-служба SkyUp Airlines.

Читайте також"Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії в серпні

Крім цього, літаки SkyUp можуть літати і в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - у Швейцарію, Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн.

У зв'язку з цим авіакомпанія SkyUp готується анонсувати нові маршрути в Європу.

"Тепер небо Європи для нас відкрите! З радістю повідомляємо, що авіакомпанія SkyUp пройшла процедуру ТСО, отримавши дозвіл на польоти до країн Європи! Перші маршрути анонсуємо найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

В кінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp, яка повинна була почати польоти в квітні 2018 року. Однак у зв'язку із затримкою отримання сертифіката експлуатанта не змогла цього зробити. Перші чартерні рейси почалися з кінця травня, а ось регулярних рейсів немає й досі.

Внутрішні регулярні рейси плануються за напрямками: Київ-Одеса, Харків-Одеса, Львів-Одеса. Міжнародні регулярні рейси за напрямками: Київ-Барселона, Київ-Дубай, Київ-Ларнака.

Навесні цього року корпорація Boeing підписала контракт з SkyUp на суму 624 млн дол. для виробництва п'яти літаків нового покоління серії Boeing 737 MAX, які надійдуть в Україну в 2023 році.