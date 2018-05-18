Український лоукостер SkyUp отримав право на польоти: коли і куди літатиме

Польоти нова авіакомпанія почне виконувати орієнтовно наступного тижня.

Новий український лоукост авіаперевізник SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів.

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Про це повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу компанії.

Польоти нова авіакомпанія почне виконувати орієнтовно наступного тижня. На першому етапі SkyUp використовуватиме два 189-місцевих Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше літали в Malaysia Airlines. Зараз ці авіалайнери проходять перефарбовування в Братиславі та Стамбулі. Їм вже присвоєні українські реєстраційні номери UR-SQA і UR-SQB. Пізніше компанія поповнить парк 149-місцевим Boeing 737-700.

На першому етапі SkyUp виконуватиме чартерні міжнародні рейси для туроператора Join UP!, власники якого значаться кінцевими бенефіціарами нового авіаперевізника.

Пізніше компанія приступить до виконання внутрішніх польотів за маршрутами Київ-Одеса, Харків-Одеса, які будуть здійснюватися за лоукост концепцією.

Раніше передбачалося, що сертифікат експлуатанта компанія отримає у квітні, однак цього не сталося. «Зсув графіка пов'язаний з виконанням фінальних процедур з отримання льотної придатності на повітряні судна та сертифікаційних перевірок підприємства», — пояснив причину затримки гендиректор авіаперевізника Євген Хайнацький.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp, яка повинна була почати польоти в квітні 2018 року.

Згідно з прес-релізом авіакомпанії, чартерні перевезення в 2018 році будуть здійснюватися з Києва, Харкова, Львова, Одеси за 16 напрямами - Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хугарда, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тирана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутрішні регулярні рейси почнуться в кінці травня за напрямками: Київ-Одеса, Харків-Одеса, Львів-Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 році плануються за напрямками Київ - Барселона, Київ - Дубай, Київ - Ларнака.

За словами генерального директора авіакомпанії Євгенія Хайнацький, ціна у напрямку Київ-Одеса становитиме від 499 грн в одну сторону.