Новий український лоукостер здійснив свій перший рейс

Згідно з даними онлайн-табло столичного аеропорту «Київ» ім. В. Сікорського, літак Boeing 737-800 з реєстраційним номером UR-SQA авіакомпанії SkyUp вилетів вранці о 07:27.

Нова українська авіакомпанія SkyUp сьогодні виконає два перших чартерних рейси за маршрутом Київ – Шарм-ель-Шейх (Єгипет), тоді як планувалося здійснити перший політ 19 травня за маршрутом Київ - Анталія - Київ.

Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Сьогодні мають відбутися два перші рейси SkyUp в курортні міста Єгипту. Але нагадаю, що в планах авіакомпанії на перший рік - не тільки виконання міжнародних чартерних перевезень, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків", - цитує Омеляна прес-служба.

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Згідно з даними онлайн-табло столичного аеропорту «Київ» ім. В. Сікорського, літак Boeing 737-800 з реєстраційним номером UR-SQA авіакомпанії SkyUp вилетів вранці о 07:27.

Сьогодні авіакомпанія в 16:00 здійснить ще один переліт на єгипетський курорт.

Варто відзначити, що раніше прес-служба авіакомпанії SkyUp повідомила, що перший рейс буде запущено 19 травня за маршрутом Київ – Анталія (Туреччина) - Київ, а з 25 травня почне виконувати рейси другий літак.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp, яка повинна була почати польоти в квітні 2018 року. Однак у зв'язку з затримкою отримання сертифіката експлуатанта не змогла цього зробити.

Чартерні перевезення в 2018 році будуть здійснюватися з Києва, Харкова, Львова, Одеси за 16 напрямами - Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тирана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутрішні регулярні рейси плануються за напрямками: Київ-Одеса, Харків-Одеса, Львів-Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 році плануються за напрямками Київ - Барселона, Київ - Дубай, Київ - Ларнака.

Корпорація Boeing підписала контракт зі SkyUp суму на 624 млн дол. для виробництва п'яти літаків нового покоління серії Boeing 737 MAX, які надійдуть в Україну в 2023 році.