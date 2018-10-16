Дубай названо найкосмополітичнішим містом світу

Дубай – емірат з населенням 3,14 млн осіб – названо найбільш космополітичним містом світу.

Емірат Дубай, в якому проживає 3,14 млн людей, які говорять 140 різними мовами, визнаний найбільш космополітичним містом світу 2018 року.

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Згідно з даними глобальної консалтингової компанії McKinsey&Company, в даний час 83% населення емірату – приїжджі експати, передає khaleejtimes.com. Резиденти приїхали в Дубай з 200 країн світу. Найбільш популярні мови спілкування в Дубаї – арабська, англійська, гінді, урду, перська, бенгальська, тамільська, тагальська, китайська, малаялам, французька, німецька та іспанська.

Дубай обганяє в рейтингу космополітичності Брюссель, де проживають 62% іноземців. У Брюсселі проживають іноземці зі 140 країн та розмовляють 86 різними мовами.

Аналітики McKinsey&Co. вважають, що Дубай разом з Лондоном, Гонконгом, Нью-Йорком, Сінгапуром і Токіо є основними центрами потоків товарів, послуг, фінансів і людей.

Крім Дубаю і Брюсселя, згідно зі звітом компанії, у світі налічується 11 інших міст, в яких щонайменше чверть жителів є іноземцями. Це Торонто, Окленд, Лос-Анджелес, Сідней, Сінгапур, Лондон, Нью-Йорк, Мельбурн, Амстердам, Франкфурт і Париж.