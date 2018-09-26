Дубай став світовим лідером за витратами туристів

Туристи в минулому році залишили в Дубаї рекордні $29,7 млрд.

У 2017 році Дубай відвідали 15,8 млн туристів, які витратили в еміраті рекордні $29,7 млрд.

Читайте такожУ Дубаї знаменитий готель почав подавати золотий капучіно

Про це йдеться в дослідженні Global Destination Cities Index міжнародної платіжної системи Mastercard, передає gulfnews.com.

Дубай став четвертим за відвідуваністю туристів містом у світі, де кожен гість витратив в середньому $537 в день. Цей показник робить місто лідером рейтингу витрат. Навіть у Парижі туристи в середньому залишають тільки $301, а в Сінгапурі – $286. Інші міста з топ-10 найбільш відвідуваних мають середні витрати нижче $200 в день. Одне з найбільш відвідуваних міст світу, Стамбул, зафіксувало найнижчі витрати в день в середньому по $108.

За обсягом турпотоку перше місце у світі зайняв Бангкок з 20,04 млн туристів, які залишили в країні $16,36 млрд. За ним ідуть Лондон (19,83 млн туристів, дохід - $17,45 млрд) і Париж (17,44 млн осіб). Дубай займає 4-е місце, за ним йдуть Сінгапур (13,91 млн туристів, дохід - $17,02 млрд), Нью-Йорк (13,13 млн туристів), Куала-Лумпур (12,58 млн туристів), Токіо (11,93 млн. туристів), Стамбул (10,7 млн туристів). Замикає десятку лідерів Сеул з показником 9,54 млн туристів.

Рейтинг Mastercard охоплює 162 міста світу і ґрунтується на обсягах турпотоку і витратах туристів в тому чи іншому місті в певний рік. Він також передбачає прогнози зростання на наступний рік.