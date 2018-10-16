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Названі кращі туристичні напрямки на Різдво в Європі в 2018 році

13:33, 16 жовтня 2018
Новини туризму
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Традиційний ярмарок в німецькому Кельні / Фото REUTERS

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Всього в список потенційних різдвяних «точок» від Ryanair потрапили 14 міст, найбільше з яких знаходяться в Німеччині. І не дивно, адже саме німецькі різдвяні ярмарки традиційно приваблюють туристів з усього світу, які бажають відчути справжній дух європейського Різдва.

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм писав, як не зіпсувати своє європейське Різдво, в тому числі на прикладі ярмарків в німецькомовних країнах.

Повний список топ-напрямків у Європі на Різдво 2018 виглядає так:

1. Единбург (Шотландія).

2. Амстердам (Нідерланди).

3. Страсбург (Франція).

4. Брюссель (Бельгія).

5. Кельн (Німеччина).

6. Прага (Чехія).

7. Берлін (Німеччина).

8. Копенгаген (Данія).

9. Будапешт (Угорщина).

10. Брюгге (Бельгія).

11. Краків (Польща).

12. Мюнхен (Німеччина).

13. Гетеборг (Швеція).

14. Нюрнберг (Німеччина).

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Теги: #Німеччина#Різдво в Європі#Різдвяний ярмарок