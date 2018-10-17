Дивовижні місця планети: руїни фортеці Сігірія на Шрі-Ланці (фоторепортаж)

Стародавня кам'яна фортеця і палац Сігірія, що у перекладі означає "Скеля Лева", були побудовані на гранітній 183-метровій скелі у 5 столітті нашої ери.

Далека Шрі-Ланка вважається одним з найпопулярніших варіантів відпочинку в теплих краях для українців.

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Водночас, Шрі-Ланка - це не лише курорти, пляжі та all-inclusive. Є тут також, куди відправитися на екскурсію. Одним з таких місць є руїни стародавньої фортеці Сігірія на однойменному скельному плато.

Стародавня кам'яна фортеця і палац Сігірія, що у перекладі означає "Скеля Лева", були побудовані на гранітній 183-метровій скелі за часів правління короля Кашапи (477-495 роки нашої ери).

Залишки унікального архітектурно-ландшафтного комплексу Сігірія, до якого окрім фортеці ще входили сади і палац, з 1982 року перебувають під охороною ЮНЕСКО як пам'ятник Всесвітньої спадщини.

Крім того, Сігірія славиться своїм стародавнім живописом (фресками), які нагадують печери Аджанта (Індія).

Раніше були опубліковані мальовничі альпійські краєвиди неподалік від австрійського Інсбруку.