На даний момент Wizz Air виконує рейси з аеропортів Києва, Львова і Харкова в ряд європейських країн.

Угорський лоукоестер Wizz Air оголосив знижки 20% на всі авіарейси при купівлі квитків 26 листопада 2018 року.

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Як йдеться в повідомленні авіакомпанії на Fаcеbook, знижка поширюється на всі рейси до всіх пунктів призначення для всіх категорій пасажирів.

Квитки по акції можна придбати 26 листопада з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). Ціна зі знижкою поширюється тільки на бронювання, оформлені на сайті wizzair.com або в мобільному додатку WIZZ.

Знижки приурочені до так званого Cyber Monday, який зазвичай слідує за Чорною п'ятницею.

Відзначимо, на даний момент Wizz Air виконує рейси з аеропортів Києва, Львова і Харкова в ряд європейських країн.

До речі, також сьогодні діє останній день знижок для пасажирів ірландського лоукостера лоукостера Ryanair, який не так давно почав виконувати рейси в Україну.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, має намір відновити роботу української дочірньої компанії «Візз Ейр Україна» і отримати ліцензію українського авіаперевізника в 2019 році.