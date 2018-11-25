Лоукостер Wizz Air почала виконувати польоти з Харкова до Відня

25 листопада угорський лоукостер вперше здійснив рейс до Харкова зі столиці Австрії і назад.

Сьогодні, 25 листопада, авіакомпанія Wizz Air приступила до виконання польотів між Харковом і Віднем. Рейси здійснюватимуться щонеді та щосереди, а з 18 лютого - щовівторка, щочетверга і щосуботи.

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Як пише ЦТС, згідно з онлайн-табло харківського аеропорту, перший літак з Відня був прийнятий сьогодні о 10:35 (час за розкладом - 10:45). У зворотному напрямку літак був відправлений о 11:52 (за розкладом - 11:15), час польоту становить 2 години 30 хвилин.

Рейс виконується повітряним судном Airbus A320-200 з реєстраційним номером HA-LWB. Вік літака 8,7 років.

Маршрут Харків-Відень став шостим напрямком, за яким здійснює польоти з цього українського аеропорту Wizz Air.

Нагадаємо, 13 листопада лоукостер почав виконувати польоти з Харкова до Лондона.

З 19 вересня 2019 року авіакомпанія також запустить рейси Харків-Краків.