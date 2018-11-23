Чорна п'ятниця для туристів: як заощадити при плануванні поїздки в день великих знижок

В Чорну п'ятницю чимало компаній, що працюють у сфері туризму та розваг, пропонують непогані знижки, в тому числі на перельоти, готелі та вхідні квитки до музеїв.

Цього року 23 листопада проводиться знаменита Чорна п'ятниця, коли багато компаній влаштовують великі знижки для своїх клієнтів.

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Не стали винятком і компанії, пов'язані з туризмом, у тому числі готелі та авіакомпанії, які в цей день пропонують непогані знижки. Втім, не зайвим буде все ж порівняти акційні ціни з тарифами в звичайні дні, щоб не попастися на хитрощі маркетологів.

20% знижки від Wizz Air у Чорну п'ятницю

Угорський лоукостер Wizz Air, який є чи не найпопулярнішим серед українських туристів і представлений великою кількістю рейсів до країн Європи з України, пропонує 23 листопада знижку 20% на всі рейси в усіх напрямках.

Акція діє 23 листопада з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (різниця з Києвом мінус 1 година). Ціна поширюється тільки на бронювання, оформлені на сайті wizzair.com або в мобільному додатку WIZZ.

Скористатися аукціонними пропозиціями можуть всі без винятку пасажири.

Чорна п'ятниця від Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair, який не так давно зайшов на український ринок, вирішив не обмежуватися одним днем знижок тільки в Чорну п'ятницю, а тому влаштував цілих вісім днів знижок. При цьому на кожен день пропонуються різні знижки, про які стає відомо лише в той самий день. Останнім днем знижок у рамках Black Friday від Ryanair буде понеділок, 26 листопада.

На 23 листопада Ryanair приготував особливі знижки – протягом усього дня можна отримати знижку до 25% на всі авіарейси. Бронювання необхідно оформити до півночі на сайті ryanair.com.

Крім того, на своїй сторінці в Facebook авіакомпанія Ryanair влаштувала додаткову акцію з нагоди Чорної п'ятниці. Користувачам пропонують виграти ваучер на 100 євро на авіарейси Ryanair, виконавши ряд нескладних умов.

Black Friday від МАУ

Український авіаперевізник МАУ також запустила акцію в Чорну п'ятницю, яка збіглася з відзначенням 26-річчя компанії. З цієї нагоди «Міжнародні авіалінії України» влаштували цілих три дні знижок – 23-25 листопада, протягом яких діють знижки до 50% майже на всі напрямки.

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При цьому термін подорожі за акційними квитками обмежений датами з 15 січня по 15 квітня 2019 року. Водночас знижки на рейси в Дубай і Бангкок діють для подорожей з 6 травня по 30 червня 2019 року.

Пропозиція діє лише на власних рейсах МАУ під кодами PS 0001-0999 і не поширюється на рейси, які виконуються авіакомпаніями-партнерами. Кількість квитків у рамках цієї пропозиції обмежена. Авіакомпанія МАУ залишає за собою право в будь-який момент без попереднього повідомлення змінювати заявлені тарифи і збори.

Чорна п'ятниця на Booking.com

Один з найпопулярніших сервісів з бронюванню готелів Booking.com також запустив знижки з нагоди Чорної п'ятниці. Клієнти сервісу можуть отримати знижку мінімум 40% на пропозиції певних готелів, квартир, гостьових будинків, вілл і будинків для відпустки, що беруть участь в акції. Житло необхідно забронювати через сервіс Booking.com з 23 по 27 листопада, з проживанням в період з грудня 2018 року по березень 2019 року.

Акційні пропозиції будуть помічені в пошуку значком «Чорна п'ятниця».

Інші акції в Чорну п'ятницю, цікаві туристам

Зрозуміло, перераховані вище акції в Чорну п'ятницю – це лише невелика частина доступних для туристів пропозицію зі знижками. Тому рекомендуємо вивчити акційні пропозиції на сайтах компаній, якими ви зазвичай користуєтеся в подорожах. Напевно, там також може бути щось цікаве.

Крім того, якщо вже плануєте поїздку кудись, буде не зайвим вивчити доступні знижки під всілякі розваги – концерти, музеї, театри, спортивні заходи і багато іншого.

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм писав, як вдало підібрати житло і не зіпсувати подорож.