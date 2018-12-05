Опубліковано рейтинг 25 кращих ресторанів світу за версією TripAdvisor

Перше місце в рейтингу посів страсбурзький ресторан Au Crocodile.

Сайт TripAdvisor опублікував свій черговий рейтинг кращих ресторанів світу - більше всього в топ-25 виявилося французьких, іспанських, італійських і британських ресторанів - по три в кожній країні.

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У рейтинг також увійшли по два ресторани з Китаю і США і по одному з Мексики, ПАР, Нової Зеландії, Таїланду, Перу, Індії, Нідерландів, Аргентини та Канади, передає kommersant.

Перше місце в рейтингу посів страсбурзький ресторан Au Crocodile. Друге і третє місця посіли іспанські ресторани - Martin Berasategui і El Celler de Can Roca. Усі три ресторани відзначені і зірками Michelin.

При цьому вибір кращих ресторанів TripAdvisor відрізняється від їхнього відбору в гід Michelin - сюди кращі заклади обирають не експерти, а алгоритм, що оцінює кількість відгуків та оцінку, поставлену в них, за останній рік. «Замість оцінки групи експертів ці нагороди відображають відгуки за останні 12 місяців мільйонів користувачів, що відвідали ресторан», - заявила в зв'язку з публікацією рейтингу представник TripAdvisor Гейлі Коулмен.