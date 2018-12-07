У метро Варшави запустили різдвяні поїзди (фото)

Крім поїздів метро, у Варшаві також з'являться святкові трамвай і автобус.

Вже вдруге Варшавське метро запускає спеціально прикрашені і освітлені різдвяні поїзди.

Поїзд "святковий" вперше з'явився в минулому році і отримав позитивний відгук з боку жителів Варшави, повідомляеться на сайті громадського транспорту Польщі.

У минулому році різдвяний поїзд був всього один, в цьому році їх буде два - на кожній лінії метро. Святкові поїзди курсуватимуть до 6 лютого.

Повідомляється, що крім поїздів метро, у Варшаві також з'являться святкові трамвай і автобус.

Як повідомляв УНІАН, у Британії з різдвяних пряників створили макет міста.