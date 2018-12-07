У метро Варшави запустили різдвяні поїзди (фото)
15:05, 07 грудня 2018Новини туризму
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Крім поїздів метро, у Варшаві також з'являться святкові трамвай і автобус.
У Варшаві запустили різдвяні поїзди метро / фото transport publiczny
Вже вдруге Варшавське метро запускає спеціально прикрашені і освітлені різдвяні поїзди.
Поїзд "святковий" вперше з'явився в минулому році і отримав позитивний відгук з боку жителів Варшави, повідомляеться на сайті громадського транспорту Польщі.
фото transport publiczny
У минулому році різдвяний поїзд був всього один, в цьому році їх буде два - на кожній лінії метро. Святкові поїзди курсуватимуть до 6 лютого.
Повідомляється, що крім поїздів метро, у Варшаві також з'являться святкові трамвай і автобус.
фото transport publiczny
Як повідомляв УНІАН, у Британії з різдвяних пряників створили макет міста.
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