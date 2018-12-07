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У метро Варшави запустили різдвяні поїзди (фото)

15:05, 07 грудня 2018
Новини туризму
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У Варшаві запустили різдвяні поїзди метро / фото transport publiczny

Поїзд "святковий" вперше з'явився в минулому році і отримав позитивний відгук з боку жителів Варшави, повідомляеться на сайті громадського транспорту Польщі.

фото transport publiczny

У минулому році різдвяний поїзд був всього один, в цьому році їх буде два - на кожній лінії метро. Святкові поїзди курсуватимуть до 6 лютого.

Повідомляється, що крім поїздів метро, у Варшаві також з'являться святкові трамвай і автобус.

фото transport publiczny

Як повідомляв УНІАН, у Британії з різдвяних пряників створили макет міста.

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Теги: #Польща#метро#Варшава