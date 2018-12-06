У Британії із різдвяних пряників створили макет міста (фото, відео)
13:38, 06 грудня 2018Новини туризму
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Одну зі споруд вперше довірили створити роботу.
Британські архітектори показали їстівний макет міста, створений повністю із різдвяних пряників.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Інженери розробили проект інклюзивного міста майбутнього.
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До смачного макету увійшли понад шість десятків споруд. Висота найбільшого будинку перевищує 80 сантиметрів. Дороги встелили цукром, а моделі машин виробили з локриці.
Одну зі споруд вперше довірили створити роботу.
Архітектори зізнаються: пряники виявилися не простим будівельним матеріалом, бо інфраструктурні елементи швидко з'їдаються.
У Британії із різдвяних пряників створили макет міста
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