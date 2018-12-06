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У Британії із різдвяних пряників створили макет міста (фото, відео)

13:38, 06 грудня 2018
Новини туризму
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Британські архітектори показали їстівний макет міста, створений повністю із різдвяних пряників.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Інженери розробили проект інклюзивного міста майбутнього.

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До смачного макету увійшли понад шість десятків споруд. Висота найбільшого будинку перевищує 80 сантиметрів. Дороги встелили цукром, а моделі машин виробили з локриці.

Одну зі споруд вперше довірили створити роботу. 

Архітектори зізнаються: пряники виявилися не простим будівельним матеріалом, бо інфраструктурні елементи швидко з'їдаються.

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Теги: #Британія#Різдво#пряникове місто