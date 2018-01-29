Втомлена від п'яних витівок туристів іспанська Майорка введе санкції

Асоціація власників готелів у Плая-де-Пальме заявила, що не проти санкцій. Незважаючи на те, що туристи приносять прибуток, моральний вигляд міста все ж дорожче.

Влада Пальма де Майорки, столиці іспанської Майорки, на літній сезон обмежить продаж алкоголю, щоб місто не заповнювали п'яні туристи, які ведуть себе непристойно.

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Відвідувачів барів будуть штрафувати, якщо вони винесуть на вулицю стакани і пляшки. Закладам заборонять обслуговувати клієнтів після офіційного часу закриття.

Обмеження торкнуться популярних туристичних зон, наприклад, Плая-де-Пальме. Асоціація власників готелів у Плая-де-Пальме повідомила, що хоча туристи і приносять прибуток, вигляд міста псується через їхні п'яні витівки.