Втомлена від п'яних витівок туристів іспанська Майорка введе санкції
Влада Пальма де Майорки, столиці іспанської Майорки, на літній сезон обмежить продаж алкоголю, щоб місто не заповнювали п'яні туристи, які ведуть себе непристойно.
Читайте такожІрландія скасувала заборону на продаж алкоголю в пабах у Страсну п'ятницюМісцева рада пропонує скасувати «щасливі години» знижок на алкоголь, а також акції на спиртні напої - наприклад, два за ціною одного. Крім того, групам з більш двох осіб заборонять вживати в громадських місцях з 22:00 до 08:00, пише The Sun.
Відвідувачів барів будуть штрафувати, якщо вони винесуть на вулицю стакани і пляшки. Закладам заборонять обслуговувати клієнтів після офіційного часу закриття.
Обмеження торкнуться популярних туристичних зон, наприклад, Плая-де-Пальме. Асоціація власників готелів у Плая-де-Пальме повідомила, що хоча туристи і приносять прибуток, вигляд міста псується через їхні п'яні витівки.