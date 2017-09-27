Назване найпопулярніше серед туристів місто світу

Бангкок виявився найбільш популярним серед туристів містом світу в 2016 році. Про це повідомляє прес-служба компанії MasterCard.

Експерти фінансової корпорації проаналізували дані про зарубіжних гостей у 132 великих містах світу за минулий рік. У результаті з'ясувалося, що за цей період в столиці Таїланду зупинялися з ночівлею 19,41 мільйони мандрівників.

На другому місці-Лондон із результатом в 19,06 мільйона чоловік. Париж замикає топ-3: в готелях французької столиці в 2016 році на одну ніч і більше зупинялися 15,45 мільйона візитерів.

Читайте такожНазвана найбільш непопулярна серед туристів країна світу

Четверту сходинку посів Дубай (14,87 мільйона чоловік). На п'ятій позиції — Сінгапур. Азіатське місто-держава за рік прийняло 13,11 мільйони мандрівників. У першу десятку рейтингу в порядку спадання також увійшли Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токіо і Стамбул.

За 2016 рік туристи витратили у Бангкоку 14,1 мільярда доларів. Лідером за загальною сумою витрат мандрівників став Дубай. Відпочиваючі поповнили бюджет арабського мегаполісу на 28,5 мільярда доларів.

Раніше фахівці дослідницької організації Euromonitor Гонконг назвали найбільш відвідуваним зарубіжними гостями містом світу. Бангкок і Лондон потрапили в трійку лідерів.