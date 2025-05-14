Нова послуга Airbnb Services дає змогу мандрівникам наймати фахівців за місцем тимчасового або постійного проживання.

Найбільший у світі сервіс із короткострокової оренди приватного житла Airbnb запустив нову послугу Airbnb Services, яка дає змогу людям наймати спеціалістів на місці, включно з приватними кухарями, фотографами, масажистами, персональними тренерами, перукарями та візажистами.

До такого кроку компанія вдалася на тлі зниження прогнозу щодо прибутків на другий квартал 2025 року, заявивши, що попит на поїздки знизився, деякі місцеві регулюючі органи посилили заходи проти Airbnb, а конкуренція з готелями стала більш жорсткою, пише Business Insider.

Зазначається, що зазначені фахівці можуть приїхати до клієнта як за адресою проживання на Airbnb, так і в будь-яке інше місце, зокрема постійного проживання. Поки що такі послуги доступні в 260 містах, а ціни на них стартують від 50 доларів.

Відео дня

"Можливо, ви зупиняєтеся в Airbnb на весілля. У вас немає СПА на місці. Вгадайте що? Принесіть СПА до себе", – прокоментував новинку в розмові з Business Insider директор із бізнесу Airbnb Дейв Стівенсон, сподіваючись, що ця нова функція може вплинути на мандрівників, які обирають між Airbnb і готелем.

"Люди часто обирають Airbnb через їхнє місце розташування і зручності, але наші зручності зазвичай – це більше місця, більше спалень, можливо, пральна машина з сушкою. Але є ще речі, які ми не надаємо, але вони є в готелі", – додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, останнім часом платформа з оренди житла Airbnb зазнає серйозного тиску. З одного боку, багато популярних туристичних міст починають обмежувати здачу приватного житла туристам, а, з іншого боку, мандрівники намагаються шукати більш економні варіанти розміщення, наприклад, вибираючи обмін будинками.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.