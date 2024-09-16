Противники заборони заявляють, що цей крок вдарить по доходах не тільки власників квартир, а й прилеглих кафе і ресторанів, які обслуговують переважно іноземних туристів.

Жителі шостого округу Будапешта, головного туристичного району угорської столиці, з невеликою перевагою проголосували за заборону короткострокової оренди житла з 2026 року, зокрема, через популярний сервіс Airbnb.

Згідно з результатами референдуму, заборону підтримали 54% виборців за явки 20,52%, що, за словами місцевої влади, значно перевищує рівні, які спостерігають за іншими місцевими ініціативами, пише Reuters.

"Більшість голосів "За" свідчить про те, що жителі округу цінують спокій свого будинку більше, ніж втрачений дохід", – йдеться в заяві місцевої ради.

Відео дня

Своєю чергою противники заборони заявляють, що цей крок вдарить по доходах не тільки власників квартир, а й прилеглих кафе і ресторанів, які обслуговують переважно іноземних туристів.

За даними Євростату, 2023 року майже 719 мільйонів ночей проживання в Європейському союзі було заброньовано через онлайн-платформи Airbnb, Booking, Expedia Group і Tripadvisor, а серед столиць ЄС лідирував Париж із понад 19 мільйонами ночей проживання.

У Центральній Європі Будапешт був найпопулярнішим місцем для короткострокового проживання з 6,7 мільйонами ночей проживання, випередивши Відень, Прагу, Варшаву, Краків та інші міста.

Зазначимо, Будапешт – далеко не єдине популярне туристичне місто, де вирішили боротися з короткостроковою орендою житла через Airbnb. Особливо активно з цим борються в Іспанії, де місцеві жителі дедалі більше скаржаться, що для них стало практично неможливим довгостроково орендувати за доступною ціною житло, оскільки його займають короткострокові туристи. Зокрема, про плани запровадити обмеження на короткострокову оренду вже заявили в Барселоні та на Канарських островах.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.