Це неймовірне європейське прибережне місто у Франції славиться бездоганними пляжами, найвищою піщаною дюною в Європі та щорічним фестивалем устриць.

На південь від Бордо, на французькому узбережжі, сховався чарівний приморський рай - містечко Аркашон. Воно має приголомшливі пейзажі та незаймані пляжі.

Аркашон пропонує масу різноманітних вражень, пише Mirror. Бухта Аркашона, зокрема, славиться рибальством і розведенням устриць і щоліта тут проводиться власний фестиваль устриць.

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У місті є безліч розваг: від катання на гідроциклах до каякінгу, їзди на велосипеді або електроскутері. Любителі шопінгу будуть зачаровані бутиками, а гурмани зможуть насолодитися вишуканою місцевою кухнею. Туристів також приваблює Дюна Пила, найвища піщана дюна в Європі.

Тревел-блогерка Анна вже досліджувала цю перлину і була абсолютно зачарована. У відео в TikTok туристка показує Аркашон, описуючи його так: "Французьке прибережне місто, про яке ви, ймовірно, не чули... але яке обов'язково потрібно додати до свого списку бажань... Аркашон".

Один із коментаторів написав: "Ми були там минулого року і нам дуже сподобалося".

Інший користувач TikTok підтримав оцінку Анни: "Я був там влітку, неймовірно красиво". Інший турист також настійно рекомендував зупинку біля Дюни Пила, назвавши її "чимось особливим".

Дістатися до цього дивовижного місця можна таким чином: прилетіти в Бордо, а звідти до Аркашона можна доїхати приблизно за годину машиною. Також можна доїхати на поїзді з аеропорту, дорога займе близько півтори години.

Раніше УНАН.Туризм писав про приховану бухту, про яку мало хто знає, і, яка зберігає неймовірну історію. Щоб дістатися до берега бухти з "гігантською галькою", потрібно близько години шляху пішки.

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