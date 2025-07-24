Щоб дістатися до берега бухти з "гігантською галькою", знадобиться близько години шляху.

Скеляста і відокремлена бухта Хеддонс-Маут розташована на узбережжі Північного Девона, зберігає секрет, який показує, наскільки прихованим від туристів залишається цей пляж.

Як пише Express, цей відокремлений берег Девона століття тому прихистив контрабандистів, але він також приховує ще одну військову таємницю: німецьке судно висадилося непоміченим завдяки прихованості цього крихітного пляжу.

"Бухта настільки ізольована, що під час Другої світової війни екіпаж німецького підводного човна міг зійти на берег у пошуках прісної води і відпочити, не побоюючись бути виявленим", - зазначено в повідомленні на сайті Beach Guide.

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Видання зазначило, що щоб дістатися до берега з "гігантською галькою", знадобиться приблизно година шляху, але панорами, які захоплюють дух, виправдовують ці зусилля.

На сайті Beach Guide зазначено, що це досить відокремлене місце, і в наші дні його відвідують переважно любителі піших прогулянок. Туристи можуть припаркуватися неподалік, перш ніж вирушити в годинний похід до бухти. Варто зазначити, тут немає жодних зручностей, тому потрібно добре підготуватися.

Бувалі туристи рекомендували взути зручне взуття, оскільки стежка до бухти місцями дуже кам'яниста. Також ті, хто вже побував тут, додали, що обід і чай можна замовити в лоджі поруч із парковкою.

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що у туристів у всьому світі зростає інтерес до острівного відпочинку, тому експерти визначили найкращі острови для відпустки мрії.

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