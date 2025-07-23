Жертвою стала 85-річна громадянка Італії.

Пляж Плая-де-Пальма в Пальмі, столиці Майорки, вирішили закрити після нападу невідомої морської істоти на туристку. Про це повідомляє Majorca Daily Bulletin.

Зазначається, що інцидент стався вранці 22 липня. Постраждала 85-річна громадянка Італії, яку вкусила за ногу невідома морська істота.

У виданні поділилися, що жінка вийшла з води із серйозним пошкодженням ноги. Рятувальники ухвалили рішення очистити узбережжя, щоб провести пошуки морської істоти, яка вкусила її. Приблизно за годину пляж знову відкрили, оскільки жодних істот виявити не вдалося.

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Цікаво те, що досі точно невідомо, яка саме істота вкусила жінку за ногу. Генеральний директор Департаменту рибальства Тоні Грау в розмові з журналістами припустив, що це могла бути риба із сімейства спинорогів.

Фахівець із морського біорізноманіття Аніол Естебан вважає, що напад могла здійснити луфарь. Він нагадав, що цей вид рідко нападає на людей, але були зафіксовані такі випадки.

На Майорці ввели жорсткі заборони для туристів

Раніше на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка ввели нові штрафи для туристів. Тепер доведеться заплатити 750 євро за купівлю у вуличних торговців будь-чого, включно з їжею, напоями, сувенірами та пляжними аксесуарами. Це лише одна з багатьох вимог, передбачених запровадженими в червні новими законами.

Також під заборону потрапили вандалізм, плакати та листівки, азартні ігри та ставки в громадських місцях, неправдиве жебрацтво, домагання.

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