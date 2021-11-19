З 22 листопада в країні вводять загальнонаціональний локдаун.

Австрія закриється для іноземних туристів мінімум до 3 грудня і максимум до 13 грудня 2021 року.

Таке рішення прийняв уряд країни в п'ятницю, 19 листопада, повідомляється на офіційному туристичному порталі Австрії.

"З понеділка, 22 листопада, вводиться загальнонаціональний локдаун. Це обмеження поширюється на вакцинованих і невакцинованих людей, і триватиме максимум 20 днів. Через 10 днів буде проведена повторна оцінка обстановки і ймовірності дострокового ослаблення заходів. Таким чином, як мінімум до 3 грудня туристичні поїздки до Австрії будуть неможливі", - йдеться в повідомленні.

Отже, мінімум до 3 грудня і максимум до 13 грудня Австрію не можна буде відвідувати з туристичною метою, хоча повністю закривати кордони влада країни не планує.

Читайте такожУ Німеччині оновили рекорд з COVID-захворюваності: експерти закликали до локдаунуЯк раніше повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Австрія першою в Європі вводить обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, яка повинна стартувати в лютому 2022 року.

Відзначається, що до таких заходів влада країни вдалася у зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірус в Австрії. Так, у четвер, 18 листопада, у майже 9-мільйонній Австрії зареєстрували понад 15 тисяч нових випадків COVID-19, порівняно з 11 тисячами раніше цього тижня. Тим часом, рівень вакцинації в країні набагато нижче середнього показника по Євросоюзу - 63%.

Автор: Марина Григоренко