З 22 листопада у країні також запроваджують загальнонаціональний локдаун.

З лютого 2022 року в Австрії вакцинація проти COVID-19 стане обов'язковою.

Про це канцлер країни Александер Шалленберг оголосив у п'ятницю, 19 листопада, пише Politico.

Таким чином Австрія стане першою європейською країною та однією з перших у світі, яка запровадить обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної хвороби.

"Нам не вдалося залучити достатню кількість нещеплених людей до вакцинації. Останні заходи збільшили кількість щоденних вакцинацій, але цього недостатньо. Довгий час у країні існував консенсус щодо того, що вакцинація не обов'язкова, але ми маємо поглянути правді у вічі", - сказав Шалленберг.

Читайте такожВ Індії 16-річну дівчину зґвалтували 400 чоловіківЗа його словами, з понеділка, 22 листопада, у країні також введуть загальнонаціональний локдаун на термін не більше 20 днів.

У четвер, 18 листопада, в майже 9-мільйонній Австрії зареєстрували понад 15 000 нових випадків COVID-19 - у порівнянні з 11 000 раніше цього тижня. Тим часом рівень вакцинації у країні набагато нижчий за середній показник у Євросоюзі - 63%.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Австрії та керівництво всіх дев'яти федеральних земель ввели карантин для людей, які не були щеплені проти COVID-19.

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Автор: Катерина Комолова