З 22 грудня 2022 року туристи можуть доїхати до гірськолижного курорту "Буковель" на шатл-басах від залізничної станції "Татарів-Буковель".
"Гірськолижний сезон у Карпатах офіційно розпочинається. Оскільки всім українцям цього року потрібні додаткові сили для продовження боротьби за нашу перемогу, розкажемо як можна доїхати у гори за натхненням та перезавантаженням", – повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Як пояснили в компанії, спочатку бажаючим відпочити в горах потрібно буде доїхати до станції "Татарів-Буковель" одним з шести доступних поїздів (сьомий мають запустити незабаром), а далі на вокзалі Татарова пересісти на шатли, які доїдуть до популярного курорту.
Зазначається, що розклад підігнаний під такі рейси "Укрзалізниці":
- № 5/6 "Запоріжжя – Рахів"
- № 15/16 "Харків – Рахів"
- № 55/56 "Київ – Рахів"
- № 57/58 "Київ – Ворохта"
- № 95/96 "Київ – Рахів"
- № 130/129 "Кременчук – Ворохта"
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період свят призначила поїзд №745/746 "Київ – Славське", який доставить туристів до популярного гірськолижного курорту.
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