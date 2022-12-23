До залізничної станції "Татарів-Буковель" можна буде доїхати на одному з шести поїздів.

З 22 грудня 2022 року туристи можуть доїхати до гірськолижного курорту "Буковель" на шатл-басах від залізничної станції "Татарів-Буковель".

"Гірськолижний сезон у Карпатах офіційно розпочинається. Оскільки всім українцям цього року потрібні додаткові сили для продовження боротьби за нашу перемогу, розкажемо як можна доїхати у гори за натхненням та перезавантаженням", – повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Як пояснили в компанії, спочатку бажаючим відпочити в горах потрібно буде доїхати до станції "Татарів-Буковель" одним з шести доступних поїздів (сьомий мають запустити незабаром), а далі на вокзалі Татарова пересісти на шатли, які доїдуть до популярного курорту.

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Зазначається, що розклад підігнаний під такі рейси "Укрзалізниці":

№ 5/6 "Запоріжжя – Рахів"

№ 15/16 "Харків – Рахів"

№ 55/56 "Київ – Рахів"

№ 57/58 "Київ – Ворохта"

№ 95/96 "Київ – Рахів"

№ 130/129 "Кременчук – Ворохта"

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період свят призначила поїзд №745/746 "Київ – Славське", який доставить туристів до популярного гірськолижного курорту.

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