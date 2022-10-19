Осіння погода в Карпатах чудово підходить для туризму, оскільки не жарко і не холодно. Ще й золоті пейзажі створюють неймовірну атмосферу.

Туризм в Карпатах прекрасний в будь-яку погоду. Оскільки це відома локація як для українців, так і для гостей з інших країн, тут продумані розваги та пішохідні стежки на будь-яку погоду. Однак куди б ви не пішли восени, вас всюди будуть буквально переслідувати захоплюючі дух краєвиди на ліс і гори.

Озеро Синевир восени

Це найбільше гірське озеро України, розташоване у верхів'ях річки Тереблі.

Почнемо з того, як дістатися на Синевир. Сюди можна доїхати поїздом, автобусом або на своєму автомобілі. В цілому, вам підійде будь-який поїзд, який їде до Ужгорода. Виходити потрібно на залізничній станції Воловець Мукачівського району Закарпаття. Якщо їдете автобусом або машиною, то прямувати потрібно до селища Міжгір'я або до села Синевирська Поляна.

Відео дня

Морське око Карпат зустрічає своїх туристів неймовірно чистим повітрям і "інстаграмними" пейзажами.

Буковель восени

Буковель - колоритний гірськолижний курорт, де є чим зайнятися в будь-який час року. Сюди можна дістатися поїздом, автобусом або на машині. На поїзді ви можете потрапити до найближчих населених пунктів Ворохта (21 км) і Яремче (40 км), звідки можна під'їхати автобусом. Найближчий обласний центр - Івано-Франківськ. Звідти в Буковель їхати 1,5 години на машині.

Сьогодні з верхівки гори, на яку веде оглядовий підйомник, відкривається ось такий вид.

Розваги в Карпатах восени

Крім піших стежок сьогодні тут пропонують катання на квадроциклах, пішохідні екскурсії по різних заповідниках, роуп-джампінг, тролеї, екскурсійний трамвайчик (село Вигода в Калуському районі), Карпатські Чани та інше. Все залежить від того, куди саме ви прямуєте і який тип відпочинку вам найбільше до душі. Але в цьому сезоні в Карпатах варто побувати хоча б заради того, щоб подивитися на цей чарівний осінній ліс.

Нагадаємо, який вид відкривається з гори Маковиця літом.

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