В перший рейс поїзд відправиться з Києва з 30 грудня о 5:59.

На період свят "Укрзалізниця" призначає поїзд №745/746 "Київ – Славське", який доставить туристів до популярного гірськолижного курорту.

Поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Потяг проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

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Квитки вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті.

Як відключення електроенергії впливають на курсування поїздів в Україні

Починаючти з жовтня 2022 року Росія систематично наносить ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Звісно, це має вплив і на курсування поїздів в Україні.

Зокрема, в результаті атаки 16 грудня 2022 року низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях були знеструмлені. Це призвело до затримок поїздів по всій країні.

Водночас в "Укрзалізниці" заявили, що на випадок довготривалих відключень електроенергії підготували генератори для вокзалів та зарезервували потяги додатковими тепловозами.

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