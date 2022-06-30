Росіяни на невизначений термін втратять можливість подорожувати в ще одну країну.

Росія продовжує рух у бік ізоляції від інших країн. Тепер і Бельгія відмовляється приймати "руссо туристо". Громадяни РФ втратять можливість оформляти туристичні та інші короткострокові візи в цю країну вже з 1 липня.

Про це повідомляється на сайті оператора візових центрів VFS Global.

Так, з липня росіяни не зможуть отримувати туристичні візи до Бельгії. Візовий центр країни буде приймати заяви від громадян РФ тільки в окремих випадках. Росіяни зможуть отримувати робочі та студентські візи, а також дозволи на відвідування Бельгії для возз'єднання сім'ї.

Причину призупинення видачі туристичних віз у посольстві Бельгії поки що не повідомляють. Коли тепер росіяни зможуть знову оформляти дозвіл на в'їзд в цю країну також залишається загадкою. Положення набуде чинності з 1 липня і триватиме на невизначений термін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Греція призупинила видачу віз росіянам.

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