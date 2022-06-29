Росіян у разі "порушення" безпеки своєї території "нічого не зупинить".

Російський сенатор Володимир Джабаров заявив, що заборона транзиту підсанкційних товарів через Литву у Калінінград може обернутися для Вільнюса збройним конфліктом з РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Вместе-РФ", цитує російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Росіян у разі "порушення" безпеки своєї території "нічого не зупинить".

"Якщо це (блокада Калінінграда) відбудеться, то справа може дійти до збройного конфлікту. І треба говорити правду в обличчя. Згідно 4-й статті нашої Конституції, Російська держава зобов'язана захищати свою територію і забезпечувати свою безпеку. Якщо ми відчуємо, що ця безпека порушується і (ситуація) загрожує нам втратою території, то, звичайно, ми підемо на крайні заходи, і нас нічого не зупинить", - стверджує чиновник.

Джабаров вважає, що литовському президенту Науседі "популярно пояснили" щодо цього, через що його позиція "пом'якшилася", тому йдуть переговори щодо відкриття транзиту товарів.

Конфлікт Литви і Росії через блокаду Калінінградської області

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Раніше український політолог Петро Олещук оцінив шанси наступу Росії на Литву та погрози Путіна щодо країн НАТО.

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