Також з 27 червня консульства Греції в Москві, Новоросійську і Санкт-Петербурзі припиняють роботу.

Візовий центр Греції у Росії тимчасово перестав приймати у росіян документи на візи.

Про це повідомили в Асоціації туроператорів Росії, передає lenta.ru.

Як відзначають російські туроператори, в самому візовому центрі посилаються на технічні причини, пов'язані з оновленням системи. При цьому не уточнюється, коли Греція планує відновити прийом документів у громадян Росії.

Крім того повідомляється, що з 27 червня 2022 року консульства Греції в Москві, Новоросійську і Санкт-Петербурзі припиняють свою роботу. При цьому уточнюється, що візові центри продовжать надавати консультаційні послуги, а також видавати паспорти туристам. Заявникам, у яких є актуальна запис на дати після 27 червня, пропонують перенести його на більш пізній термін.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС Росії поскаржилися, що росіяни страждають у Греції через "агресію та дискримінацію". Таке ставлення чомусь дивує громадян і політиків країни-агресора.

Так, в інтерв'ю проросійському виданню "ТАСС" директор четвертого Європейського департаменту МЗС РФ Юрій Піліпсон заявив, що Греція стала для громадян РФ "небезпечним місцем", тому їм більше не слід розглядати її як країну для безпечного відпочинку. Як стверджує російський дипломат, "іноді там навіть фіксують факти побиття російськомовних".