Нові категрії крісел стануть доступні вже з 30 березня.

Німецький авіаперевізник Lufthansa змінить категорії крісел у бізнес-класі в рамках проекту Allegris. Оновлення торкнеться далекомагістрального флоту авіакомпанії.

Видання Bloomberg пише, що копанія загалом витратить 2,5 мільярда євро. Оновлення крісел оголосили ще 2017 року, і це нововведення стало одним із наймасштабніших за всю історію перевізника. Більшу частину авіапарку оснастять оновленими кріслами до кінця цього місяця, але близько 10% залишиться незмінним щонайменше до 2028 року.

Усі місця бізнес-класу оснащені кабінами з дверима і персональними шафами, а крісла оснащені системою обігріву та охолодження, якою можна керувати за допомогою планшета.

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Офіційно пропонується п'ять моделей на вибір із двома підкатегоріями:

Люкси першого ряду. Для цієї категорії передбачено більше місця для зберігання речей, а вищі перегородки забезпечують більше усамітнення. За ці місця доведеться заплатити на 400 євро більше стандартного бізнес-тарифу на близькомагістральних маршрутах протяжністю менше 3 000 миль, 500 євро на середньомагістральних маршрутах протяжністю близько 4 000 миль, і 600 євро на далеких рейсах. Місця по центру з додатковим простором . "Тронні" місця розташовані в центральній частині літака і мають додатковий простір та великі столики. Доплата за них становить 130 євро на близькомагістральних маршрутах, 170 євро на середніх і 230 євро на дальніх рейсах. Ліжко. Ці сидіння розкладаються в ліжко завдовжки 2,2 метра. За них доведеться доплатити 100 євро на ближніх маршрутах, 140 євро на середніх і 170 євро на дальніх рейсах. Місце біля вікна . Ці місця мають два компонування, що чергуються, за яких пасажир опиняється то прямо біля вікна, то трохи ближче до проходу, залежно від розташування столика і персонального міні-бару по відношенню до самого крісла. На коротких рейсах вони обійдуться в 100 євро, на середніх - у 140 євро, а на довгих - у 170 євро. Звичайне місце . Місце біля проходу без додаткової оплати.

Перший клас Allegris

Уперше в першому класі Lufthansa з'явилися сьюти. Замість невеликих перегородок для усамітнення тут є стіни заввишки до стелі та дверима, що зачиняються. У салоні з трьома люксами є два варіанти на вибір - два окремі люкси або один, розрахований на двомісне розміщення.

У першому класі Lufthansa базові люкси пропонують крісла шириною близько метра з індивідуальними регуляторами температури як у салоні, так і на спинках крісел. Також є 32-дюймовий 4K-телевізор, великий обідній стіл, персональний гардероб і бездротова зарядка пристроїв з можливістю підключення через Bluetooth.

Місця "Люкс Плюс" розраховані на двох осіб, а крісла розкладаються і перетворюються на двоспальне ліжко завширшки 4,6 фута. Також є телевізор у 43 дюйми. За ці місця не потрібно доплачувати, якщо їх бронюють для двох, але за одиночне розміщення доведеться доплатити - 1 900 євро на коротких рейсах, 2 400 євро на середніх і 2 900 євро на найдовших.

З 30 березня Allegris авіакомпанії Lufthansa буде доступною на рейсах із Мюнхена до Шанхая, Чикаго і Сан-Франциско. Найближчим часом очікується додавання нових напрямків, включно з маршрутами в Бангалор, Мумбаї, Пекін, Нью-Йорк і Кейптаун.

Раніше УНІАН писав, що німецький флагманський авіаперевізник Lufthansa представив оновлені салони економ і бізнес-класу. Зокрема, були представлені нові крісла першого класу, які отримали назву "каюти для обіймів".

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