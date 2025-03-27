Оновлення крісел оголосили ще у 2017 році / фото REUTERS

Німецький авіаперевізник Lufthansa змінить категорії крісел у бізнес-класі в рамках проекту Allegris. Оновлення торкнеться далекомагістрального флоту авіакомпанії.

Видання Bloomberg пише, що копанія загалом витратить 2,5 мільярда євро. Оновлення крісел оголосили ще 2017 року, і це нововведення стало одним із наймасштабніших за всю історію перевізника. Більшу частину авіапарку оснастять оновленими кріслами до кінця цього місяця, але близько 10% залишиться незмінним щонайменше до 2028 року.

Усі місця бізнес-класу оснащені кабінами з дверима і персональними шафами, а крісла оснащені системою обігріву та охолодження, якою можна керувати за допомогою планшета.

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Офіційно пропонується п'ять моделей на вибір із двома підкатегоріями:

  1. Люкси першого ряду. Для цієї категорії передбачено більше місця для зберігання речей, а вищі перегородки забезпечують більше усамітнення. За ці місця доведеться заплатити на 400 євро більше стандартного бізнес-тарифу на близькомагістральних маршрутах протяжністю менше 3 000 миль, 500 євро на середньомагістральних маршрутах протяжністю близько 4 000 миль, і 600 євро на далеких рейсах.
  2. Місця по центру з додатковим простором. "Тронні" місця розташовані в центральній частині літака і мають додатковий простір та великі столики. Доплата за них становить 130 євро на близькомагістральних маршрутах, 170 євро на середніх і 230 євро на дальніх рейсах.
  3. Ліжко. Ці сидіння розкладаються в ліжко завдовжки 2,2 метра. За них доведеться доплатити 100 євро на ближніх маршрутах, 140 євро на середніх і 170 євро на дальніх рейсах.
  4. Місце біля вікна. Ці місця мають два компонування, що чергуються, за яких пасажир опиняється то прямо біля вікна, то трохи ближче до проходу, залежно від розташування столика і персонального міні-бару по відношенню до самого крісла. На коротких рейсах вони обійдуться в 100 євро, на середніх - у 140 євро, а на довгих - у 170 євро.
  5. Звичайне місце. Місце біля проходу без додаткової оплати.

Перший клас Allegris

Уперше в першому класі Lufthansa з'явилися сьюти. Замість невеликих перегородок для усамітнення тут є стіни заввишки до стелі та дверима, що зачиняються. У салоні з трьома люксами є два варіанти на вибір - два окремі люкси або один, розрахований на двомісне розміщення.

У першому класі Lufthansa базові люкси пропонують крісла шириною близько метра з індивідуальними регуляторами температури як у салоні, так і на спинках крісел. Також є 32-дюймовий 4K-телевізор, великий обідній стіл, персональний гардероб і бездротова зарядка пристроїв з можливістю підключення через Bluetooth.

Місця "Люкс Плюс" розраховані на двох осіб, а крісла розкладаються і перетворюються на двоспальне ліжко завширшки 4,6 фута. Також є телевізор у 43 дюйми. За ці місця не потрібно доплачувати, якщо їх бронюють для двох, але за одиночне розміщення доведеться доплатити - 1 900 євро на коротких рейсах, 2 400 євро на середніх і 2 900 євро на найдовших.

З 30 березня Allegris авіакомпанії Lufthansa буде доступною на рейсах із Мюнхена до Шанхая, Чикаго і Сан-Франциско. Найближчим часом очікується додавання нових напрямків, включно з маршрутами в Бангалор, Мумбаї, Пекін, Нью-Йорк і Кейптаун.

Раніше УНІАН писав, що німецький флагманський авіаперевізник Lufthansa представив оновлені салони економ і бізнес-класу. Зокрема, були представлені нові крісла першого класу, які отримали назву "каюти для обіймів".

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