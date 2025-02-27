Більшість рейсів в аеропорту Мюнхена 27 і 28 лютого скасували. Ця ситуація пов'язана зі страйком працівників.
Видання Deutsche Welle пише, що авіакомпанії, найімовірніше, скасують більшу частину з 1600 рейсів, запланованих на ці два дні. Зазначається, що скасувати можуть до 80% рейсів.
Пасажирам рекомендовано звернутися до своїх авіакомпаній для отримання докладної інформації про рейси.
Страйк розпочнеться в четвер опівночі і триватиме 48 годин до опівночі п'ятниці.
"Наші колеги в аеропорту роблять незамінний внесок у безпеку і надійність авіасполучення - цілодобово і за будь-якої погоди", - заявила представниця Verdi Баварія Мануела Діц.
Страйк відбувається на тлі вимог профспілки поліпшити умови праці для працівників державного сектора Німеччини як на місцевому, так і на національному рівні. Серед вимог - підвищення зарплати на 8%, а також три додаткові оплачувані дні відпустки.
Аеропорт Мюнхена - один із найзавантаженіших транспортних вузлів Німеччини, здебільшого для флагманської німецької авіакомпанії Lufthansa.
Скасування рейсів із Бельгії - останні новини
13 лютого 2025 року всі комерційні рейси до Бельгії та з країни скасували, оскільки авіадиспетчери приєдналися до загальнонаціонального страйку.
Профспілка ACV Transcom оголосила, що авіадиспетчери також протестуватимуть на знак солідарності з іншими працівниками, які найбільше постраждали від нового плану бельгійського уряду зі скорочення видатків на громадські послуги, включно з пенсійною реформою.