Профспілка оголосила два дні страйку для працівників аеропорту Мюнхена.

Більшість рейсів в аеропорту Мюнхена 27 і 28 лютого скасували. Ця ситуація пов'язана зі страйком працівників.

Видання Deutsche Welle пише, що авіакомпанії, найімовірніше, скасують більшу частину з 1600 рейсів, запланованих на ці два дні. Зазначається, що скасувати можуть до 80% рейсів.

Пасажирам рекомендовано звернутися до своїх авіакомпаній для отримання докладної інформації про рейси.

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Страйк розпочнеться в четвер опівночі і триватиме 48 годин до опівночі п'ятниці.

"Наші колеги в аеропорту роблять незамінний внесок у безпеку і надійність авіасполучення - цілодобово і за будь-якої погоди", - заявила представниця Verdi Баварія Мануела Діц.

Страйк відбувається на тлі вимог профспілки поліпшити умови праці для працівників державного сектора Німеччини як на місцевому, так і на національному рівні. Серед вимог - підвищення зарплати на 8%, а також три додаткові оплачувані дні відпустки.

Аеропорт Мюнхена - один із найзавантаженіших транспортних вузлів Німеччини, здебільшого для флагманської німецької авіакомпанії Lufthansa.

Скасування рейсів із Бельгії - останні новини

13 лютого 2025 року всі комерційні рейси до Бельгії та з країни скасували, оскільки авіадиспетчери приєдналися до загальнонаціонального страйку.

Профспілка ACV Transcom оголосила, що авіадиспетчери також протестуватимуть на знак солідарності з іншими працівниками, які найбільше постраждали від нового плану бельгійського уряду зі скорочення видатків на громадські послуги, включно з пенсійною реформою.

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