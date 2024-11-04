Наразі оновлені салони доступні лише за запрошеннями, але згодом будуть відкриті для бронювання.

Німецький флагманський авіаперевізник Lufthansa нещодавно представив оновлені салони економ та бізнес-класу. Зокрема, було представлено нові крісла першого класу, які отримали назву "каюти для обіймів". Про це повідомляє The Sun.

На літаках A350-900 з'явилися нові салони першого класу. Вони отримали назву Allegris First Class suites і були розроблені Lufthansa та лондонською компанією PriestmanGoode. На борту літака всього три таких салони: два для пасажирів-одинаків і один для двох подорожуючих.

Два крісла біля вікна призначені для одного пасажира, а внутрішня "кабіна для обіймів" - для двох пасажирів, які подорожують разом. Пасажири можуть сидіти поруч або навпроти один одного на двох лавках, хоча розміститися в ній можуть до чотирьох пасажирів. Сидіння також може розкладатися в 1,4-метрове двоспальне ліжко.

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У кожному купе є окремі розсувні двері та високі стіни. Серед інших зручностей - 4K-екрани для розваг під час польоту, бездротові навушники і шафа для одягу.

Пасажирів може збентежити відсутність верхніх шафок, які займають високі стіни, але замість них ручні поклажі зберігаються у кріслах.

Перший авіарейс відбудеться 9 листопада з Мюнхена до Бенґалуру. Наразі вони доступні лише за запрошеннями, але згодом будуть відкриті для бронювання, коли їх буде додано до літаків A350.

Цінова політика не підтверджена, але середня ціна на перельоти першим класом становить близько 6 500 фунтів стерлінгів (8 430 доларів США) в обидва боки.

"Як тільки більше літаків з новим першим класом стане частиною флоту, цільове підвищення класу обслуговування пасажирами, а згодом і цільове бронювання стануть можливими крок за кроком", - пояснили в авіакомпанії.

Новини авіації

Раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Qatar Airways піднявся в повітря з безкоштовним високошвидкісним інтернетом для пасажирів у рамках нового партнерства з компанією Starlink Ілона Маска.

24 жовтня стало відомо, як пасажирам отримати найкраще місце в літаку ірландського лоукостера Ryanair.

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