Влада міста відчайдушно намагається боротися з надмірним туризмом.

Влада Барселони, одного з найбільш постраждалих від надмірного туризму міст Іспанії, вирішила створити спеціальну "зону для селфі" біля собору Саграда Фамілія – однієї з головних визначних пам'яток каталонської столиці.

Як пише Euronews Travel, донедавна площу Гауді в центрі Барселони, звідки відкриваються чудові краєвиди на собор, активно використовували туристи для відтворення тренду з TikTok, що спричинило значні заворушення в місті.

Намагаючись зняти себе, виїжджаючи на ескалаторі зі станції метро на тлі Сагради, туристи створювали загрозу безпеці для себе й оточуючих. Ця тенденція призвела до того, що люди, які бажали зробити той самий кадр, заполонили виходи зі станції метро, а в результаті прохід туди обмежили.

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Крім того, місцеві жителі скаржаться, що люди товпляться на тротуарі перед знаменитою базилікою і навіть виходять на дорогу, щоб отримати найкращий ракурс, заважаючи проходу пішоходів і затримуючи рух транспорту.

Спроектована владою міста "селфі-зона" площею 6200 квадратних метрів буде розташована між фасадом Різдва базиліки та площею Гауді на вулиці Каррер-де-ла-Маріна.

Будівництво нового простору планують розпочати після літа і завершити до квітня 2026 року, до 100-річчя від дня смерті знаменитого архітектора Антоніо Гауді.

Проєкт вартістю 2,7 млн євро є частиною ширшого плану вартістю 15,5 млн євро з поліпшення інфраструктури та управління відвідувачами навколо священного місця.

Саграда Фамілія приваблює 4,7 млн відвідувачів на рік і є другим за відвідуваністю об'єктом в Іспанії після Альгамбри в Гранаді.

Наразі Барселона приваблює 32 млн відвідувачів на рік, що спричинило масові протести серед місцевих жителів і змусило владу вжити низку заходів щодо стримування надмірного туризму.

Зокрема, у 2024 році місто запустило план вартістю 44 мільйони євро з регулювання скупчень людей у 16 туристичних точках завдяки залученню більшої кількості прибиральників і поліцейських для підтримання порядку і безпеки.

Барселона також пообіцяла заборонити короткострокову оренду квартир туристам до 2028 року і обмежити висадку круїзних лайнерів.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, будівництво Храму Саграда Фамілія в іспанській Барселоні, яке було розпочато ще 1882 року, планують нарешті завершити до 2026 року, проте деякі оздоблювальні роботи розтягнуться ще до 2030-2032 років.

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