Храм Саграда Фамілія в Барселоні почали будувати в 1882 році.

Спокутний храм Святого Сімейства в Барселоні, більш відомий як Саграда Фамілія, є одним із найвідоміших і найпопулярніших місць у цьому іспанському місті.

Так, згідно з оприлюдненим днями звітом про діяльність собору за 2023 рік, торік кількість відвідувачів Саграда Фамілія вийшла на допандемійні рівні 2019 року і становила трохи більше ніж 4,7 мільйона осіб, що на 24,7% більше порівняно з 2022 роком. При цьому 85% відвідувачів собору склали іноземці. Доходи пам'ятки у 2023 році сягнули 126,9 млн євро.

Також у звіті розповіли, на якому етапі наразі перебуває будівництво собору, розпочате понад 140 років тому. Зокрема, у листопаді 2023 року було завершено будівництво веж Євангелісти, а наразі проводяться роботи над каплицею допущення і вежею Ісуса Христа. Очікується, що каплицю буде закінчено у 2025 році, а вежу Ісуса Христа – у 2026 році.

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Таким чином буде завершено будівництво всіх 18 веж церкви, яке хочуть приурочити до сторіччя від дня смерті автора Саграда Фамілія – знаменитого іспанського архітектора Антоніо Гауді.

Однак, хоча формально будівництво церкви мають завершити 2026 року, ще на кілька років після цього розтягнуться окремі декоративні роботи – орієнтовно до 2030-2032 років.

Саграда Фамілія – цікаві факти

Спокутний храм Святого Сімейства, або Саграда Фамілія – найамбітніший проект іспанського архітектора Антоніо Гауді, який багато в чому сформував нинішній вигляд Барселони.

Будівництво собору розпочалося у 1882 році, причому початковий проект розробив архітектор Франсіско дель Вільяр, на місце якого наприкінці 1883 року запросили 31-річного Гауді, який значно змінив задум попередника. Він працював над собором понад сорок років аж до своєї смерті в 1926 році. За життя архітектора вдалося добудувати лише одну з 18 веж собору – 100-метрову дзвіницю фасаду Різдва, завершену у 1925 році.

Протягом усього будівництва Саграда Фамілії переслідували невдачіта різного роду перепони – від світових і громадянських воєн до знищення оригінальних креслень Гауді під час пожежі та нестачі фінансування.

Крім того, в якийсь момент вичерпалися запаси каменю, який спочатку використовували під час будівництва. Його добували з гори Монтсеррат на околиці Барселони, але в міру поглиблення видобутку камінь ставав дедалі крихкішим, тому необхідно було знайти альтернативне джерело. З 2018 року камінь для нього видобувають в Англії.

Також будівництво собору призупинялося через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня 2024 року в Барселоні знову зросте туристичний податок – з 2,75 до 3,25 євро. Крім цього, гості міста мають платити додатковий збір до бюджету регіону, сума якого варіюється залежно від типу розміщення і стягується тільки з офіційного туристичного житла.

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