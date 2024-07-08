Минулими вихідними в каталонській столиці відбулися масові протести проти надмірного туризму.

Цього літа в Іспанії, яка є однією з найвідвідуваніших країн Європи, вибухнули масштабні протести місцевих жителів із закликами зупинити надмірний туризм.

Минулими вихідними ця хвиля докотилася і до Барселони – найбільш відвідуваного міста Іспанії. Тисячі жителів каталонської столиці, озброївшись водяними пістолетами, вирушили в головні туристичні зони міста в рамках масштабної акції протесту проти масового туризму, пише The Independent.

Під час акції місцеві жителі в центрі Барселони скандували "Туристи, їдьте додому" і тримали плакати з написами "Досить! Давайте обмежимо туризм".

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Водночас деякі протестувальники обливали з водяних пістолетів туристів, які сиділи в ресторанах у районі найпопулярніших туристичних площ міста.

Як зазначає видання, протестувальники вимагають нової економічної моделі в місті, щоб скоротити щорічний потік туристів і вирішити проблему високої вартості життя. Так, за останні 10 років орендна плата в Барселоні зросла на 68%, а вартість купівлі будинків – на 38%.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Барселони оголосила про плани знову підняти туристичний податок, оскільки місто вже не справляється з надмірним туризмом.

Також міська влада анонсувала плани запровадити заборону на приватну здачу житла туристам, однак це рішення має набути чинності аж через 5 років. Очевидно, протестувальники так довго чекати не готові.

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