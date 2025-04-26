Нещодавня зміна законодавства була ухвалена угорським парламентом і викликала реакцію з боку посадових осіб ЄС з питань рівності.

Угорщина запровадила новий закон, що забороняє мітинги та марші ЛГБТ+, в яких можуть брати участь діти. Цей крок може вплинути на такі знакові туристичні заходи, як Budapest Pride, пише Daily Express.

Міністерство закордонних справ заявило: "Угорщина ухвалила закон, який може бути використаний як правова основа для заборони майбутніх мітингів і маршів, що зображують або пропагують ідентичність ЛГБТ+ серед неповнолітніх".

Зазначається, що реалізація цього закону може призвести до того, що учасники цих "несанкціонованих заходів" будуть ідентифіковані владою за допомогою технології розпізнавання облич. Якщо ви опинитеся залученими до таких заходів, можливі штрафи, розмір яких може досягати 200 000 угорських форинтів (близько 23 тисяч гривень). Це викликає особливе занепокоєння з огляду на час проведення щорічної ходи Budapest Pride у червні.

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Цікаво, що одностатеві стосунки залишаються законними в Угорщині, а Будапешт зберігає репутацію загалом толерантного і відкритого міста.

Ця нещодавня зміна законодавства була ухвалена угорським парламентом і викликала реакцію з боку посадовців Європейського союзу з питань рівності, включно з комісаром ЄС з питань рівності Гаджем Лахбібом, який заявив:

"Право мирно збиратися є основоположним правом, яке має відстоюватися в усьому Європейському союзі".

Майкл О'Флаерті, комісар Ради Європи з прав людини, висловив свою глибоку стурбованість і закликав президента накласти вето на закон. Законопроєкт викликав серію протестів, включно з маршем Gray Pride, який привернув значну увагу. Тисячі демонстрантів, одягнених у монохромне вбрання, вийшли на вулиці із сатиричними плакатами.

Незважаючи на заборону, Budapest Pride, як повідомляється, все ще має відбутися. Мер міста Гергей Карчонь припустив, що цього року святкування "може бути масштабнішим, ніж будь-коли", як повідомляє Reuters.

"Будапешт - місто свободи, тут буде Pride", - заявив він.

Де ще в Європі туристам загрожують штрафи

Хорватський острів Хвар останнім часом набирає дедалі більшої популярності серед туристів, які шукають альтернативу переповненим Дубровнику і Спліту. Поступово місто вже саме стикається з усіма негативними наслідками надмірного туризму, що змушує місцеву владу вводити нові обмеження для туристів.

Зокрема, тепер влада Хвара запровадила суворіший дрес-код для туристів - за носіння неналежного одягу в громадських місцях, біля історичних пам'яток або в релігійних місцях, можна отримати чималий штраф.

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