За його словами, членство країни в ЄС загрожує угорській економіці.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає громадян голосувати на VOKS 2025 проти вступу України до Європейського Союзу.

Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що у Брюсселі нібито є наказ про вступ країни до ЄС ще до 2030 року. За його словами, у найближчі півроку на Євросоюз чекає "найскладніша та найбільша битва", яка вирішить його майбутнє:

"Можливо, одного дня, десь через 20-30-40 років, все може скластися таким чином, що Україна зможе виконати умови, необхідні для вступу, які не зруйнують угорську економіку. Але це не в осяжному майбутньому, років через 15, це точно!".

Він закликав угорців голосувати за "збереження досягнень Угорщини", заявивши, щоб без громадського спротиву уряд може не впоратися із захистом інтересів країни.

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"Вступ України до ЄС ставить під загрозу все, чого ми досягли до цього часу. Не дамо їм переступити через угорців!" - додав Орбан.

Голосування в Угорщині

​VOKS 2025 - це загальнонаціональне консультативне голосування, ініційоване урядом Угорщини, щоб дізнатися думку громадян щодо можливого вступу України до Європейського Союзу. Воно розпочалося 15 квітня 2025 року і триватиме до кінця травня.​

Голосування проводиться поштою. Угорцям запропоновано відповісти на одне запитання:​ "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?".

Нагадаємо, опозиційна партія "Тиса" організувала власне опитування, результати якого свідчать про підтримку вступу України до ЄС серед громадян - понад 58% учасників підтримують євроінтеграцію України. ​

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