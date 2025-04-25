За носіння купальників у громадських місцях, біля історичних пам'яток або в релігійних місцях, можна отримати штраф на суму до 600 євро.

Хорватський острів Хвар останнім часом набуває дедалі більшої популярності серед туристів, які шукають альтернативу переповненим Дубровнику і Спліту.

Поступово місто вже саме стикається з усіма негативними наслідками надмірного туризму, що змушує місцеву владу вводити нові обмеження для туристів.

Зокрема, тепер влада Хвару запровадила більш суворий дрес-код для туристів – за носіння неналежного одягу в громадських місцях, біля історичних пам'яток або в релігійних місцях, можна отримати чималий штраф, повідомляє Schengen.News.

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Зокрема, туристи, які носять купальники за межами пляжних зон Хвара, ризикують бути оштрафованими на суму до 600 євро, а всі, хто ходить без сорочки або в дуже відкритому одязі в центрі міста, ризикують отримати штраф у розмірі 500 євро.

У зв'язку з цим комерційна директорка Good Travel Management Лора Басбі в коментарі Daily Mail рекомендувала туристам брати з собою шарф або куртку з довгими рукавами під час прогулянок островом на випадок відвідування культурних об'єктів. Крім того, вона зазначила, що в деяких місцях туристам можуть також запропонувати вдягнути довгі спідниці або штани, щоб зайти всередину.

"Знання основ допоможе вам більш гладко провести свою поїздку, не ризикуючи при цьому зіткнутися з будь-якими потенційними проблемами. Слідкуйте за тим, як місцеві жителі поводяться в різних ситуаціях і умовах, наприклад, у кафе, ресторанах і на туристичних об'єктах. За можливості копіюйте їхні дії, щоб продемонструвати свою повагу до їхніх цінностей", – порадила вона.

Як зазначають експерти, рішення влади Хвара показує, що навіть нерелігійні місця використовують дрес-коди, щоб впоратися з масовим туризмом. Влада острова вважає, що нові зміни допоможуть краще захистити його імідж і забезпечити сім'ям і жителям комфорт, зокрема, в історичних або священних місцях.

Однак нові зміни викликали суперечки в туристичній індустрії. На думку деяких критиків, штрафи можуть негативно вплинути на Хвар, відлякати відвідувачів або викликати неприємні почуття.

З іншого боку, прихильники стверджують, що шанобливий туризм, включно з відповідним одягом, важливий для довгострокової стійкості. Що стосується туристичних консультантів і туроператорів, то вони повинні інформувати туристів про місцеві правила і звичаї до їхнього прибуття.

Варто зазначити, що раніше влада міста Хвар також запровадила суворі обмеження на рівень шуму впродовж усього літа – жорсткіші, ніж загальнонаціональні закони, що суттєво вплинуло на нічне життя.

Це вже не перші подібні обмеження, які запроваджуються в найпопулярніших серед туристів хорватських містах. Як раніше повідомляв УНІАН, ще 2023 року в Дубровнику запровадили штрафи в 4 тисячі євро за порушення цілої низки заборон.

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