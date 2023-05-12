Центр Помпіду в Парижі буде закритий з 2025 по 2030 рік.

Національний центр мистецтва і культури Жоржа Помпіду в Парижі (Франція) закриють на п'ять років в рамках масштабного проекту реконструкції.

Як пише The Art Newspaper, Центр Помпіду в Парижі буде закритий з 2025 по 2030 рік відповідно до нових амбітних планів розширення, оголошених президентом центру Лораном Ле Боном. У цей період музей буде співпрацювати з Великим палацом і Лувром з низки проектів.

Відзначається, що в рамках капітального ремонту Центр Помпіду розшириться до 20 тисяч квадратних метрів за рахунок простору, на данний момент зайнятого покинутим автобусним парком. У цих приміщеннях розмістяться кінотеатри, зони для тематичних виставок та секції сучасної творчості.

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Центр Помпіду в Парижі – чим відомий

Національний центр мистецтва і культури Жоржа Помпіду (Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou), також відомий як Центр Жоржа Помпіду або Галерея Бобур, був відкритий в 1977 році. Ініціатором ідеї виступив президент П'ятої Республіки Жорж Помпіду, який вирішив, що вільна ділянка плато Бобур має бути використана для будівництва багатопрофільного культурного центру.

Діяльність Центру Помпіду присвячена вивченню і підтримці сучасного мистецтва і мистецтва XX століття в різних його проявах (образотворчі мистецтва, танці, музика та інше).

Як повідомляв УНІАН, раніше Париж очолив топ найпопулярніших туристичних напрямків у світі на літо 2023 за версією Tripadvisor.

Примітно, що у туристів не відбили бажання їхати в столицю Франції навіть тривалі страйки, вуличні протести та серйозні заворушення, викликані скандальною пенсійною реформою в країні.

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