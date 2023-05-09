Париж, незважаючи на тривалі заворушення, очолив топ найпопулярніших туристичних напрямків у світі на літо 2023.

Найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала головні туристичні тренди на червень-серпень 2023 року.

В свіжому звіті компанії представлені як основні тенденції майбутнього сезону, так і дані про попит на платформі Tripadvisor по конкретним країнам і результати останнього дослідження думок мандрівників з Австралії, Японії, Сінгапуру, Великобританії і США.

Топ-5 туристичних трендів на літо 2023

1. Більшість мандрівників планують літні поїздки. Наступні три місяці обіцяють бути надзвичайно напруженим періодом для подорожей по всьому світу: більше трьох чвертей опитаних (78%) планують поїздки на відпочинок в період з червня по серпень. Найактивнішим співтовариством мандрівників виявився Сінгапур: 84% планують поїздку влітку.

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2. Більшість витратить більше, ніж минулого року. Більше половини опитаних (55%) витратять більше на подорожі в порівнянні з тим же періодом минулого року, а близько третини (37%) розраховують витратити приблизно стільки ж, всього 7% планують витрачати менше. При цьому близько двох п'ятих (41%) будуть здійснювати більш короткі поїздки, а третина (31%) здійснять менше поїздок, зважаючи на складну економічну ситуацію.

3. Сіті-брейки залишаються популярними. Тоді як пляжні напрямки займають чільне місце в списку найкращих напрямків для відпочинку, саме великі міста світу будуть і надалі домінувати в туристичному попиті в період з червня по серпень. Згідно з даними сайту Tripadvisor, Париж, Лондон і Рим входять в трійку найпопулярніших міжнародних напрямків для подорожей влітку 2023 року.

4. Молоді мандрівники рішуче налаштовані на цей сезон. Міленіали (1981-1996 роки народження), швидше за все, будуть подорожувати в майбутньому сезоні більше в порівнянні з іншими віковими групами. Водночас, саме молодші респонденти (покоління Z та міленіали) також частіше змінюють плани щодо майбутніх поїздок через макроекономічні фактори порівняно зі старшими групами (в середньому 49% проти 31%).

5. Відпускники в пошуках нових вражень. Більше половини респондентів (56%) забронювали або планують замовити різноманітні заходи під час подорожі. Близько трьох чвертей з них бронюють свої розваги до початку поїздки, а п'ята частина (20%) бронює за чотири або більше тижнів до поїздки. Мандрівники з покоління Z (1997-2012 роки народження) і міленіали частіше заздалегідь бронюють розваги, ніж представники старших вікових груп (в середньому 68% проти 41%).

"Оскільки цього літа так багато людей хочуть подорожувати, раннє планування та бронювання є життєво важливими для забезпечення найкращих варіантів розміщення, рейсів та досвіду. Оскільки багато споживачів усвідомлюють вартість у поточних умовах, невелика гнучкість у процесі планування може допомогти знизити вартість їхніх подорожей. Наприклад, коли ми дивимося на найпопулярніші міжнародні напрямки протягом наступних трьох місяців, ціни на готелі в Парижі найнижчі протягом тижня з 19 по 25 червня, а період з 28 серпня по 3 вересня – найдоступніший тиждень для відвідування Лондона", – розповіла старший аналітик з досліджень та аналітики в Tripadvisor Еліс Йонг.

Топ-10 найпопулярніших туристичних напрямків у світі на літо 2023

1. Париж (Франція).

2. Лондон (Великобританія).

3. Рим (Італія).

4. Канкун (Мексика).

5. Барселона (Іспанія).

6. Нью-Йорк (США).

7. Анталія (Туреччина).

8. Пунта-Кана (Кариби).

9. Орландо (США).

10. Амстердам (Нідерланди).

Примітно, що у туристів не відбили бажання їхати в Париж навіть тривалі страйки, вуличні протести та серйозні заворушення, викликані скандальною пенсійною реформою в країні.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичні експерти попередили, що майбутній літній сезон стане одним з найбільш завантажених за всю історію спостережень. У зв'язку з цим вони дали кілька корисних порад, як уникнути хаосу в аеропортах цього літа.

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