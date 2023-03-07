Ідея протестантів полягає в тому, щоб зупинити Францію.

Франція зіткнулася з вуличними протестами та серйозними заворушеннями, оскільки транспортники та персонал нафтопереробних заводів починають страйки через план Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік до 64 років.

Як повідомляє The Guardian, вшосте від початку року профспілки оголосили загальнонаціональний день страйків та демонстрацій.

Профспілки залізничників закликали до постійних безстрокових страйків, які можуть торкнутися всіх національних поїздів, а також міжнародних маршрутів, включаючи Eurostar.

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Також постраждають місцеві міські автобуси та поїзди метро у великих містах. Постраждають авіакомпанії: до 30% рейсів будуть скасовані 7 і 8 березня через страйк авіадиспетчерів. Автоперевізники можуть уповільнювати рух і блокувати маршрути у великі міста. Як йдеться в матеріалі, поставки в супермаркети та на підприємства, ймовірно, будуть зірвані.

"Ідея полягає в тому, щоб зупинити Францію", — сказав Фабріс Мішо з відділення залізничників профспілки CGT.

Міністр транспорту Клеман Бон заявив, що це буде "один з найважчих" днів страйку для мандрівників від початку протестів.

Деякі студенти, в тому числі в університеті Ренн-2 в Бретані, почали блокувати факультети в понеділок увечері. Закриття шкіл очікується у вівторок, оскільки деякі вчителі початкових та середніх шкіл проводять одноденний страйк. Вівезення сміття також буде порушено в декількох містах через страйк робітників.

Як уточнює Reuters, страйк призвів до серйозних порушень роботи французької залізниці SNCF та транспортної мережі RATP в Парижі. Пасажири приміських поїздів були змушені покинути поїзди на вокзалі Сен-Лазар.

Перенесені або скасовані рейси

У червні 2022 року персонал німецької авіакомпанії Lufthansa оголосив страйк. Тоді в аеропортах застрягли близько 134 тисяч пасажирів. Профспілки вимагали підвищення зарплати на 10% для 20 тисяч робітників.

У січні 2023 року аеропорт Берлін-Бранденбург через страйк співробітників скасувавпонад 300 рейсів.

15 лютого 2023 року у зв'язку з глобальним збоєм в ІТ-системах авіакомпанії Lufthansa були скасовані або перенесені всі авіарейси.

17 лютого 2023 року відразу сім аеропортів Німеччини скасували всі авіарейси. Майже 300 тисяч пасажирів постраждали від скасування 2340 рейсів.

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