Війна в Україні та напади ХАМАС на Ізраїль суттєво вплинули на побоювання туристів.

Головними страхами туристів станом на весну 2024 року є громадянські заворушення і тероризм, тоді як ще рік тому мандрівники найбільше боялися нещасних випадків і травм. Через такі побоювання в Парижі вже вирішили обмежити доступ туристів на церемонію відкриття літньої Олімпіади.

Як свідчать результати свіжого опитування американської компанії Global Rescue's Winter 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey, більш як третина мандрівників (36%) повідомили, що громадянські заворушення і тероризм є їхніми найбільшими побоюваннями під час поїздок світом, що відображає триразове збільшення порівняно з весною 2023 року. Водночас чверть респондентів (25%) заявили, що їхніми головними побоюваннями є нещасні випадки або захворювання під час подорожі, тоді як ще навесні 2023 року такі страхи мучили половину (50%) опитаних туристів. При цьому страх скасування поїздки, пограбування або крадіжки набрали від 7 до 9%, а позитивні результати тестування на COVID і стихійні лиха зібрали по 5% відповідей. Ядерної катастрофи побоюються менше 1% туристів.

"Ми спостерігаємо цілком зрозуміле зростання занепокоєння мандрівників у всьому світі. Проте міжнародні туристи все одно продовжують подорожувати, незважаючи на зростаючі загрози громадянських заворушень, війни і тероризму", – зазначив генеральний директор Global Rescue Companies Ден Річардс.

Водночас у звіті зазначається, що мандрівники почали активніше посилювати захист своєї поїздки за допомогою рекомендацій з безпеки та страховки на випадок евакуації. Так, третина респондентів (34%) заявили, що війна в Україні, напади ХАМАС на Ізраїль або інші насильницькі конфлікти підвищують вірогідність того, що вони додадуть охоронну евакуацію та консультативний захист до свого туристичного страхового поліса.

"Невизначеність мандрівників зазвичай збільшує попит на невідкладну медичну допомогу та послуги безпеки. Минулого року покупки мандрівниками послуг із забезпечення безпеки та евакуації збільшилися на 36%, і ми очікуємо, що це продовжиться і в 2024 році. Ми спостерігаємо таку поведінку мандрівників від початку війни в Україні та бачимо, що вона продовжує зростати після нападів на Ізраїль", – додав Річардс.

Водночас, туристична індустрія вже реагує на побоювання мандрівників, зазначають у Global Rescue. Так, Міністерство внутрішньої безпеки США просуває нові програми з перевірки на безпеку, включно зі скануванням пішоходів, отриманням даних через більшу частину одягу і виявленням ширшого спектра заборонених предметів.

Водночас у готелях використовується система входу в номери без ключа, засоби контролю доступу до ліфтів і камери спостереження, а користувачі Airbnb тепер повинні підтвердити свою особистість перед завершенням бронювання. Самі ж мандрівники використовують у готельних номерах стопори для дверей, переносні дверні замки і шафки, які зачиняються на замок.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Travel Off Path назвало шість найпопулярніших схем, які злочинці використовуватимуть у 2024 році, щоб обдурити туристів, а також дало поради, як не стати їхньою жертвою.

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