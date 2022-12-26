Бортпровідники спеціально знижують температуру в салоні літака з однієї причини.

Подорожуючи в теплі країни, одягнені в літні речі пасажири літаків часто відчувають сильний холод на борту, і цьому є просте пояснення.

Виявляється, бортпровідники спеціально знижують температуру в салоні літака, щоб полегшити політ пасажирам, які погано почуваються на борту, пише The Sun з посиланням як на бортпровідників, так і на вчених.

Зокрема, стюардеса Крісті Кербель розповіла New York Times: "Ось секрет стюардеси: іноді ми навмисно тримаємо літак холодним. Людям, які борються з повітряною хворобою, спека погіршує ситуацію. Ми не хочемо, щоб хтось використовував ці паперові пакети (якщо знудить – ред.)".

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Водночас профільні експерти підтверджують, що низькі температури в літаках можуть запобігти втраті свідомості пасажирами.

Дослідження ASTM International показало, що пасажири легше втрачають свідомість під час польоту через гіпоксію. Непритомність трапляється, коли тканини тіла не отримують достатньої кількості кисню, і цей стан тільки погіршується через високий тиск в кабіні та високі температури.

Саме тому, щоб зменшити кількість інцидентів, авіакомпанії вирішили зробити свої салони прохолодними після зльоту. Тим більше, що відомі випадки, коли гіпоксія призвела до авіакатастрофи – в 2005 році на рейсі з Кіпру до Греції впав тиск в кабіні, що призвело до втрати свідомості екіпажем і, в кінцевому підсумку, до падіння літака, в результаті чого всі, хто були на борту, загинули.

Водночас Хайді Фергюсон, яка пропрацювала стюардесою 20 років, в інтерв'ю Best Life розповіла, чому одні сидіння в літаках холодніші інші: "Найхолодніші місця в літаку – біля вікна. Система вентиляції знаходиться прямо над ними, а температура повітря на більшості рейсів дуже низька".

При цьому популярна в TikTok стюардеса Вікторія додала, що слід уникати рядів з 7 по 15, так як там теж може бути холодніше. Також варто триматися подалі від рядів біля виходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, які пасажири найбільше дратують попутників на борту літака.

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