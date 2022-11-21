Взимку можна добре відпочити на пляжах Іспанії, Португалії, Греції і не тільки.

Європа зазвичай не є першим вибором для мандрівників, які шукають теплі пляжі взимку, проте кілька відмінних варіантів там віднайти все ж можна.

Як пише Travel Off Path з посиланням на дані Holidu, захоплюючі дух узбережжя з чистою водою і білим піском, якими взимку нарешті можна насолоджуватися без звичних літніх натовпів відпочиваючих, можна знайти відразу в декількох європейських країнах.

Топ-6 пляжів Європи, де тепло навіть взимку:

1. Лос Крістіанос, Тенеріфе, Іспанія. Коли справа доходить до теплої погоди і пляжів в Європі, Іспанія зазвичай першою приходить на думку. Найкращим і найтеплішим пляжем мальовничого Тенеріфе, який є найбільшим з Канарських островів Іспанії, вважається Лос-Крістіанос із середньою зимовою температурою 20,6ºC і великою кількістю сонячних годин. Є й інші сусідні пляжі з дуже схожою температурою, такі як Адехе, Лас-Гальєт, Ель-Медано, Гранаділья-де-Абона, Лос-Гігантес та Гія-де-Ісора.

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2. Гзіра, Мальта. Прекрасне прибережне місто Гзіра має чудові місця для купання, ресторани, готелі, прекрасну архітектуру та багато іншого – туристи можуть навіть здійснити екскурсію шляхами "Гри престолів". Поруч із Гзірою мандрівники також можуть відвідати такі пляжі, як Кам'яний пляж, щоб отримати чудові краєвиди, або насолодитися неймовірно чистою блакитною водою на пляжі Фон Гадір. Середня температура взимку становить 18ºС, а найхолодніший місяць – лютий.

3. Сіракузи, Сицилія, Італія. Коли справа доходить до поїздки в Європу, Італія завжди є розумним варіантом. Тепер, коли нові швидкісні поїзди з'єднують більше міст, мандрівникам стає простіше пересуватися по країні. Коли справа доходить до теплих напрямків, звичайно, варто їхати на південь. У Сіракузах мандрівники знайдуть найзатишніші місця на італійському узбережжі. Цей напрямок пропонує чарівні історичні будівлі, чудові громадські пляжі, такі як оазі Джельсомінето, з чистою водою та прекрасним піском, а також гарну погоду вище 16ºС із сонячними днями.

4. Агіос Ніколаос, Крит, Греція. Острів Крит ідеально підходить для відвідування цілий рік, і є незвичайні пляжні напрямки, такі як Агіос Ніколаос, які також прекрасні для відвідування взимку. У цьому курортному місті є прекрасне озеро, бурхливе нічне життя та чудові пляжі, такі як Аммуді Б, Кітроплатія Б, Аммос Б та Гардорос Б. Це ідеальне місце для тих, хто шукає особливого поєднання гламуру, історії та чудових пляжів. М'який клімат робить його особливо приємним взимку – середня температура близько 16,4ºC.

5. Луш, Алгарве, Португалія. Ті, хто скористається дешевими зимовими квитками в Лісабон, можуть відправитися трохи південніше і дістатися до мальовничого Прайя-да-Луш. У цьому затишному рибальському селищі є чудові пляжі зі спокійною та чистою блакитною водою та піском, де дуже комфортно відпочивати в грудні та січні. Це ідеальне місце, щоб насолодитися краєвидом на океан, чудовими заходами сонця та сонячними годинами. Середня зимова температура в цьому місці становить 15,8ºC, а місцева атмосфера ідеально підходить для спокійного та розслаблюючого відпочинку.

6. Малага, Іспанія. У Малазі, ще одному чудовому зимовому курорті Іспанії, є все необхідне для ідеального відпочинку. Хоча середня зимова температура становить 16ºС, тут є багато зимових днів, коли температура може піднятися вище 20ºC. Це чарівне прибережне місто надзвичайно популярне влітку, але і взимку тут є що запропонувати: знаменитий пляж Плайя-ла-Малагета, музей Пікассо, приголомшливі замки, ресторани для гурманів і багато іншого.

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі міста Європи з найкращими різдвяними ярмарками цього року.

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