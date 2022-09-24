Найбільше пасажирів літаків дратує стукіт по спинках їхніх крісел, зловживання алкоголем і різкі запахи.

Стало відомо, як не варто поводитися на борту літака, щоб нікому не заважати.

Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного американським туристичним бюро The Vacationeer.

Виявилося, що найбільше пасажирів літаків дратує стукіт по спинках їхніх крісел, зловживання алкоголем і різкі запахи.

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Повний список дратівливих звичок попутників виглядає так:

1. Стукіт ногами по спинці сидіння – 59,11%

2. П'яні пасажири і дебошири – 59,11%

3. Запахи від поганої гігієни або занадто великої кількості парфумерії – 48,00%

4. Неуважні батьки / погане виховання – 46,81%

5. Вживання гострої їжі або їжі з поганим запахом – 39,80%

6. Ті, хто прибирає підлокітники і вторгається в ваш простір – 39,07%

7. Повністю відкинуте сидіння пасажира попереду – 38,25%

8. Занадто балакучі попутники – 29,87%

9. Ті, хто намагається пролізти поза чергою – 29,60%

10. Ті, хто слухає музику або фільми занадто голосно – 28,96%

11. Ті, хто знімає взуття – 23,59%

12. Флірт з вами, іншими пасажирами або бортпровідниками – 21,89%

13. Ті, хто занадто часто встає, щоб сходити в туалет, або занадто сильно потягується – 19,95%

14. Використовує простір для багажу над головою в інших рядах – 18,12%

15. Надмірно ласкаві парочки – 14,12%

16. Ті, хто занадто багато вимагають від бортпровідників – 13,02%

При цьому 11,57% респондентів відповіли, що їх не дратує нічого з перерахованого вище.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти визначили п'ять найгірших вчинків туристів під час відпустки, які дратують інших відпочиваючих і місцевих жителів.