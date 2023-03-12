За порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.

Фотоексперти ParrotPrint назвали сім популярних серед туристів місць, де суворо заборонено робити селфі.

Як пише The Sun, за порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.

7 популярних туристичних локацій, де заборонені селфі

1. Зоопарки Нью-Йорка. По всьому місту заборонено фотографуватися з будь-якими великими кішками в зоопарках, на карнавалах і в цирках, а будь-який спійманий порушник буде оштрафований на суму до 1000 доларів. Заборона була введена в 2014 році через зростання кількості "тигрових селфі" – таким чином її ініціатори хотіли зупинити експлуатацію тварин.

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2. Будинок коштовностей, Лондонський Тауер. Заборона введена з міркувань безпеки, а її дотримання контролюють як охоронці, так і камери відеоспостереження.

3. Памплона, Іспанія. Це місто відоме як місце проведення сумнозвісного "Забігу биків". Кожен, хто буде спійманий за селфі з биками, буде оштрафований на 3000 євро через порушення техніки безпеки.

4. Музей Ван Гога, Амстердам. Знаменитий музей заборонив як селфі, так і будь-які інші фотографії на своїй території. Там заявили, що постійне фотографування заважає насолоджуватися мистецтвом.

5. Сікстинська капела, Ватикан. Тут також заборонені в селфі, і будь-які інші фотографії. Річ у тім, що японська Nippon Television Network, яка в 1980 році профінансувала реконструкцію капели, як одну з умов виставила наявність ексклюзивних прав на фото всередині.

6. Саудівська Аравія. У консервативній мусульманській країні заборонено фотографувати під час паломництва до Мекки – це вважається неповагою, оскільки люди тут здійснюють святу подорож і акт поклоніння.

7. Озеро Тахо, Каліфорнія. Тут туристам заборонено робити селфі через диких тварин. Місцева влада ввела заборону через побоювання, що люди можуть підійти занадто близько до ведмедів в цьому районі, щоб зробити селфі.

Як раніше повідомляв УНІАН, селфі входять до списку найпоширеніших причин смертей туристів у відпустці, адже часто заради ефектного фото туристи роблять небезпечні для життя речі.

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