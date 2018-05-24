Тварини та селфі: названі найпоширеніші причини смерті туристів у відпусці

Однією з найпоширеніших причин смерті туристів є селфі.

Абсолютно різними можуть причини, з яких туристи гинуть закордоном: від вбивств до кокоса, який звалився на голову.

Видання South China Morning Post зібрало топ-6 найпоширеніших причин смерті у туристів.

На шостій сходинці - селфі. Часто заради ефектного фото туристи роблять небезпечні для життя речі. Наприклад, і Індії чоловіка вбив ведмідь, коли той хотів зробити селфі з твариною.

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П'яте місце займають власне ті самі тварини. За статистикою, тільки в Індії в середньому 45 тисяч людей вмирають щороку від зміїних укусів і близько 20 тисяч від укусів скажених собак. Через малярійних комарів вмирають близько 445 тисяч людей щороку, хоча відсоток туристів серед них невеликий.

Ще більше туристів помирають від зловживання алкоголем на відпочинку. У стані сп'яніння відпочивальники часто стають сміливішими та роблять небезпечні речі. Наприклад, в Іспанії троє туристів загинули, намагаючись стрибнути з балкону готельного номеру у басейн.

Третьою за частотою причиною э те, що туристи просто тонуть у водоймах чи басейнах. Часто туристи не розраховують свої сили під час водних активностей. Утоплення є основною причиною смерті для туристів на Гаваях.

Номер 2 у списку найпоширеніших причин смерті туристів - наркотики. До речі не завжди смерть від наркотиків настає через те, що турист захотів спробувати чогось "екзотичного". Бувають ситуації, коли місцеві жителі підсипають відпочивальникам наркотики у їжу або напої, щоб заволодвіти їх грошима та цінними речами.

Лідер у списку - дорожньо-транспортні пригоди. В деяких країнах, таких як Таїланд, найзручнішим способом пересування є мотоцикли та скутери. До того ж місцеві правила безпеки не забов'язують вдягати шоломи. Свою роль відігрує і незнання туристами місцевих доріг.

Як повідомляв УНІАН, влада Амстердаму вирішила залишити туристів без популярних розваг і подобової оренди квартир.