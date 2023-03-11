Підліток, що вижив отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок.

У місті Вишневе Київської області двоє підлітків намагалися зробити фото на вагоні товарного поїзда, їх уразило електричним струмом.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 11 березня о 14:43 до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у місті Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного потяга (закритого типу), який знаходився на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження уразило електричним струмом.

"Внаслідок події один з хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам.

"Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах. І це, на жаль, коштувало одному з них життя", - сказано у повідомленні.

Смерті дітей та підлітків на залізниці

Спроба зробити світлину на залізничних коліях, даху потяга, залізничному мості на інших "видовищних" та небезпечних локаціях на залізниці нерідко призводять до загибелі дітей та підлітків в Україні або їхнього травмування.

Приміром, на Чернігівщині загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити селфі на даху вантажного потяга. А в Одесі підліток отримав опіки 90% поверхні тіла під час спроби сфотографуватися на даху поїзда.

На Київщині 13-річний хлопець вирішив зробити фото для мережі й вибрався на залізничний міст, коли почув гуркіт потягу – стрибнув на колії. Дитина загинула.

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