Для українських туристів Філіппіни поки що все одно залишаться закритими.

Філіппіни з 10 лютого 2022 року відкриють кордони для повністю вакцинованих від COVID-19 туристів з більшості країн світу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву міністра туризму Філіппін.

Додатково туристам потрібно здати ПЛР-тест на коронавірус.

В'їзд, зокрема, буде дозволений громадянам 157 країн, що мають безвізовий режим з Філіппінами. Україна, на жаль, у цей список не входить.

Читайте такожВ Євросоюзі змінили правила для подорожей в умовах пандеміїТаким чином Філіппіни сподіваються підняти економіку країни, сильно залежну від туризму – кількість туристів, які прибули на Філіппіни з провідних ринків Японії, Південної Кореї і Китаю, в минулому році скоротилося на 83%.

Спочатку архіпелаг, що складається з більш ніж 7000 островів, планував знову відкритися в грудні 2021 року, але влада країни вирішила відмовитися від цих планів через ситуацію зі штамом коронавірусу "Омікрон".

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